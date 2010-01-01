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Сайт помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Мир устроен таким образом, что сожалению, не всегда все гладко получается в жизни. Если у вас трудная жизненная ситуация, тяжелое материальное положение, срочно нужны деньги, душат кредиты, то нет ничего плохого в том, чтобы попросить материальную и финансовую помощь у добрых людей.

Материальная помощь онлайн

Сейчас 2020 год и можно попросить деньги в долг прямо в интернете или заем на банковскую карту. Не имеет значения, даже если у вас плохая кредитная история. Мы уверены, что обязательно найдется тот, кто поможет вам в вашей ситуации. Ведь большинство людей получают истинное удовольствие от того, что помогают людям бесплатно. Кто то здесь пишет "Дам деньги сегодня под проценты", но чтобы точно это узнать, нужно добавить свое объявление, объявить сбор средств и дождаться откликов.

Добавить свое объявление

Финансовая помощь каждому

Если вам требуется постоянная материальная поддержка, можно попробовать найти спонсора. Не важно сколько вам лет, не важно мужчина вы или женщина. Просто расскажите немного о себе, опишите вашу жизненную ситуацию, можно приложить фото. Денежная помощь от богатых людей может быть безвозмездной, однако если вам есть что предложить взамен, обязательно напишите об этом. Если вам перечислили деньги на этом сайте, обязательно поблагодарите в комментариях!

Cайт исполнения мечты и желаний

Каждый, кто напишет здесь свою мечту, обязательно обретет то, о чем попросил. Распишите подробней: чего хотим добиться в жизни и что для этого делаем? Главное не зарывайте свою мечту внутрь себя, пусть о ней узнают как можно больше людей и тогда она обязательно материализуется! Кстати, на этом сайте полно доброжелателей, который помогают исполнять желания! Главное уметь попросить ;) Так давайте же помогать друг другу! Ведь, ДОБРО, оно всегда возвращается, причем вдвойне!

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Однажды мне приснилось, что я беру интервью у Бога

"Так ты хочешь взять у меня интервью?" - Бог спросил меня...

"Если у тебя есть время??" - Сказал я...

Бог улыбнулся.

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Обсуждения
  • 16 октября 2020 21:30 - Assiriya

    Вы на все "неудобные" для вас вопросы, людей уточняющих нужающееся положение семьи

      УМОЛЯЮ-ПОМОГИТЕ НАКОРМИТЬ ГОЛОДНЫХДЕТЕЙ И ВНУКОВ!
  • 16 октября 2020 21:26 - Апрелька

    Есть бесплатные варианты: поступайте в колледж на эту профессию на бюджет или проситесь от центра

      ...
  • 16 октября 2020 19:41 - Assiriya

    Спасибо за тему, очень занимательная, в чем-то вы правы, в чем-то нет! Легко распоряжаться

      Без названия, или придумайте сами...
  • 16 октября 2020 08:38 - Апрелька

    Попробуйте получить материальную помощь на службе, написав заявление : "прошу оказать мне

      Хочу жить нормально
  • 15 октября 2020 21:49 - Апрелька

    Конспектов на почте так и не увидела. За год ни один бедный студент( студентка) не смогли показать

      нет денег на еду
  • 15 октября 2020 20:13 - Assiriya

    Когда денег на бытье-житье не хватает, на работу выходит тот, кто может, даже будучи в декрете?

      Мечтаю купить продукты и памперсы малышке
  • 15 октября 2020 18:21 - С надеждой

    Я надеюсь что найдётся добрый человек который хотя бы пожалеет на правосудие рассчитывать не

      Нужны деньги на адвоката.
  • 15 октября 2020 05:59 - НастяЗ

    Благодарю за совет!!! Попробую так и сделать. Очень хочется научиться правильно распределять

      На знания
  • 14 октября 2020 20:34 - Ewigenacht

    Очень жаль, что никто не откликнулся. Мне на самом деле требовалась помощь. Надеюсь, ее оказали

      Требуется пройти курс лечения миопатии
  • 13 октября 2020 14:58 - Моя-семь

    Сразу понятно мошенники. Честный человек спать не будет, пока не напишет и не поблагодарит людей

      Загадка...
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